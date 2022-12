Tiesitkö tätä? Ex-Salkkarit-näyttelijä Johanna Nurmimaa oli 14-vuotiaana Lumikin ääninäyttelijä

Moni ei ehkä tiedä, että entinen Salatut elämät -näyttelijä Johanna Nurmimaa on ollut Lumikin ääninäyttelijänä 14-vuotiaana.

”Jokaisen ääni on ainutlaatuinen”

Viimeisien vuosien aikana Nurmimaa on halunnut viedä koulutetun laulajan oppejaan pidemmälle ja lähti tutkimaan, miten äänellä voi hoitaa itseään.

– Olen ohjannut ryhmiä, että he oppivat kuuntelemaan omaa äänivärähtelyään ja miten se hoitaa ja hieroo koko kehoa. Ettei olisi sitä kynnystä ja ajatusta, ettei osaa laulaa. Jokaisen ääni on ainutlaatuinen. Pidän työpajojen lisäksi muun muassa rumpuretriittejä nuotiolla. Uskon, että ääni energiana on yhä enemmän yksi tulevaisuuden hoitomuotoja.