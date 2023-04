Tältä Käärijän Cha cha cha kuulostaa Jari Karjalaisen BB-äänellä – menestynyt ääninäyttelijä sai uransa alussa murskapalautteen: "Toisin kävi"

Ääninäyttelijä ja mainosääni Jari Karjalainen, 54, tunnetaan erityisesti alkuperäisenä Big Brother -äänenä. Hänen äänensä on voinut kuulla myös Hausmylly -yhtyeen laulajana vuosina 1989–2018.

Karjalaisen pitkäaikaisin, yksittäinen asiakas on ollut Intersport, jonka mainontaa hän on tehnyt 90-luvun alkupuolelta asti.

– Koska sinulla on niin vahva keskisuomalaisen aksentti. Toisin kävi. Osasin piilottaa aksenttini, Karjalainen naureskeli.

– Tämä ei välttämättä vaadi aktiivista harjoittelua, vaan itsensä kuuntelemista ja oman työn jäljen seuraamista. Jos manerisoidut johonkin, jolloin joka spiikissä on sama, tunnistettava maneeri, niin se ei välttämättä ole hyvä. Se voi olla hyvä, mutta myös huono. Näinä päivinä täytyy itse pitää huoli laaduntarkkailusta.

Mieleenpainuvin ja haastavin työ Disneylle

– Pyrin välttämään tilanteita, jossa on mahdollisuus siihen, että ääni lähtee. Nyt tämä soundini johtuu kevätflunssasta.

Karjalaista ei juurikaan tunnisteta puheäänestään. Äänitystilanteessa äänenpaine on huomattavasti pienempi kuin normaalissa kommunikoinnissa, toki riippuen siitä, mitä tekee.

– Lisäksi yleensä keskustelu tapahtuu ympäristössä, jossa on hälinää. Ääni on automaattisesti korkeampi ja volyymi reippaampi. Keskustelutilanteessa käytetään myös erilaista kieltä. Se, mitä äänitetään, on siloteltua, siivottua ja kirjakielihenkistä tekstiä.