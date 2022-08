Katri Mäkinen lähti vielä mukaan Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan Siim Liivikin takia: "Täytyy miettiä, mitä haluaa"

– Onhan tätä tullut jo tehtyä. Tämä on 8. kauteni. Tämä on samaan aikaan antoisa, mutta myös hyvin haastava työ. Kaikennäköisiä ajatuksia on välillä, ja täytyy miettiä, mitä haluaa. Tämän kauden halusin vielä tehdä, Mäkinen kertoi MTV Uutisille 4. elokuuta ohjelman mediatilaisuudessa.

– Omasta näkökulmasta tietysti haastavaa on se, että vastassasi on mahdollisesti tuntematon ihminen, joka pitäisi saada uskomaan tuntemattomaan ja ylittämään itsensä. Toki se on myös antoisaa. Oma periaate on se, että olen täysillä toista varten, eikä tämä ole minun kilpailuni. Jos tätä nyt kilpailuksi täytyy edes kutsua. Siimiä ja meidän tiimiä varten olen tällä kaudella tässä, Mäkinen kertoi.