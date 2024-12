Joulukuusi hörppii yllättävän paljon vettä! Martat: Tee näin, jotta kuusi säilyy hyvänä pitkään

Joulukuusi hörppii tolkuttomasti vettä, mutta kuinka paljon? MTV Uutisten Arjen vääntäjät -tiimi selvitti, miten joulukuusi pysyy voimissaan mahdollisimman pitkään.

Milloin joulukuuseksi tarkoitettu metsäkuusi kannattaa kantaa sisälle? Miten kauan sen kaatamisesta saa olla enintään aikaa, ettei kuusi varista heti neulasiaan?

Nämäkin vastaukset selvitettiin, kun MTV:n Arjen vääntäjät Katri Utula ja Jere Silfsten kysyivät Martoilta, miten kuusi säilyy mahdollisimman pitkään hyvänä.

Ensinnäkin: esivalmistelut ovat tärkeässä roolissa.

Se, onko haettava kuusi hyväkuntoinen, kannattaa selvittää kopsauttamalla kuusi maahan. Jos neulaset varisevat jo kuusta hakiessa, kannattaa kuusi vaihtaa jo hakuvaiheessa toiseen.

Kuljetusvaiheessa kuusi kannattaa suojata muovilla tai kankaalla.

Entä jos kuusi on haettaessa jäässä? Silloin se pitää ensin sulattaa jossakin sopivan viileässä paikassa, ja sulaneen kuusen pitää saada heti vettä.



Jos viileää paikkaa ei ole, kuusen voi sulattaa myös viileässä suihkussa niin, että kuusen tyvi on ämpärissä ja kuusi saa kylmää vettä parin tunnin välein. Kuusi sulaa vuorokaudessa.



Mutta mitä tehdä siinä vaiheessa, kun kuusi on kannettu sisälle? Ja kuinka paljon se hörppii vuorokaudessa vettä?

Jere antaisi joulukuuselle vain desin verran vettä vuorokaudessa ja suorastaan järkyttyy kuullessaan, että totuus on jotain aivan muuta.

Katso Jeren ja Katrin Arjen vääntäjät -videolta yllättävä tieto kuusen tarvitsemasta vesimäärästä!

