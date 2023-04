Katseet pukukopissa ovat muuttuneet – urheilutähti kertoo sodan vaikutuksista pelaajien väleihin

– Olemme vain urheilijoita, pieni palanen maailmaa, mutta urheilu on aina ollut erittäin tärkeää propagandatarkoituksiin. Tennis voisi osoittaa paremmin, että pelaajat ovat sotaa vastaan, puolalainen Swiatek sanoo.

Samalla ykköspelaaja tietää, että yksittäisten urheilijoiden asema ristipaineessa on vaikea. Valkovenäläinen Aryna Sabalenka kertoi aiemmin tänä vuonna, että hänellä on ollut vaikeuksia ymmärtää kohtaamaansa vihaa pukuhuoneissa.

– Tunnelma pukuhuoneessa on aika kireä.

– Se ei ole heidän vikansa, että heillä on sellainen passi, mutta toisaalta meillä kaikilla on jonkinlainen vaikutus, ja kaikki Venäjän aggressioita estävä olisi tehtävä.

– Se on helppoa sanoa liittojen toimista, mutta kun näet sen kasvoista kasvoihin pukuhuoneessa, se on vähän erilaista. Heidän on vaikea puhua ääneen siitä, Swiatek myöntää.