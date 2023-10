Millaisilla renkailla suomalaiset ajavat? Nyt alkaa olla jo hoppu vaihtaa talvirenkaat alle – "Kiireisin aika vuodesta"

Eteleä-Suomessakin on jo herätty siihen, että talvirenkaat kannattaisi kenties viimein vaihtaa alle. Meteorologi Pekka Pouta varoitti MTV Uutiset Livessä , että säähän on tulossa raju käänne ja Suomeen saadaan lunta jopa kymmeniä senttejä maanantaista alkaen. Talvirenkaat todella kannattaa siis vaihtaa viimeistään nyt.

– Talvirenkaat pitää vaihtaa ennen kuin tulee liukkaat kelit. Nythän laki sanoo, että 1. marraskuuta on sellainen päivämäärä, jonka jälkeen liukkaalla kelillä pitää ne talvirenkaat olla tai sitten muuten pitää jättää auto kotiin, muistuttaa Liikenneturvan johtava asiantuntija Juha Valtonen .

Säätiedotuksia tulkitessa vaikuttaisi siltä, että renkaat todella kannattaisi jo vaihtaa. Jos et vaihda renkaita itse, kannattaa muistaa, että aikaa renkaidenvaihdolle on välttämättä turha odottaa liikkeistä samalle tai seuraavallekaan päivälle. MTV Uutisille nimittäin kerrotaan, että renkaidenvaihtoon on jonoa.