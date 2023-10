Tiedätkö, mihin Ylilaudan tuotot menevät? Ylen selvitys paljastaa yhteyden veroparatiisiin

Ylen selvitys paljastaa, että vuonna 2011 perustettu keskustelufoorumi Ylilauta on omistajilleen tuottoisa. Maltalle rekisteröity omistajayhtiö Lauta Media Ltd on tilipäätösten perusteella maksanut osinkoina 3,8 miljoonaa euroa viimeisen viiden vuoden aikana.

Lauta Media Ltd:n yksittäinen suurin omistaja puolestaan on Gibraltarille rekisteröity Goldhill Holdings Ltd, jonka omistaa Ylilaudan perustaja Aleksi Kinnunen. Yle kertoo, että loput osakkeista on jaettu neljän suomalaismiehen kesken. Heidän välinen linkkinsä on Maltalla toimiva nettikasinojen markkinointiin keskittynyt Good Game Ltd.