Tiedätkö, kuinka monta ihmistä espanjantauti, sars ja lintuinfluenssa tappoivat? Katso tästä epidemiatiedot

– Nykyajan tappavin epidemia.

– YK:n yhteisen Aids-ohjelman (Unaids) mukaan maailmassa on tähän mennessä kuollut aidsiin noin 32 miljoonaa ihmistä.



Sars 2002–2003

– Vaikutti etenkin Aasiassa.

– Sars tappoi 774 ihmistä, joista suurin osa Kiinassa ja Hongkongissa. Yksi suomalainen kuoli sars-keuhkokuumeeseen työmatkalla Kiinassa 2003.

– Levisi noin 30 maahan.

– Kuolleisuusprosentti 9,5.



Lintuinfluenssa 2003–2004

– Yli 400 ihmistä kuoli pääasiassa Kaakkois-Aasiassa.



Sikainfluenssa 2009–2010

– Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan kuolleita oli 18 500. Lääketieteen aikakauslehden Lancetin mukaan luku on 151 700–575 400.



Ebola 2013–2016 ja vuodesta 2018 eteenpäin

– Tappavin verenvuotokuume, joka puhkesi Länsi-Afrikassa 2013. Vuoteen 2016 mennessä tappoi yli 11 300 ihmistä, pääasiassa Guineassa, Liberiassa ja Sierra Leonessa.

– Virus ilmaantui uudestaan elokuussa 2018 Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa ja on surmannut yli 2 200 ihmistä.

– 10. huhtikuuta 2020 raportoitiin uudesta tapauksesta. Se ilmaantui vain hieman ennen kuin ebolaepidemia piti julistaa virallisesti päättyneeksi.