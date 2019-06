Tiananmenin verilöylystä tulee tänään kuluneeksi 30 vuotta

Manner-Kiinassa maan viimeisen suuren demokratialiikehdinnän unohtaminen on ollut tehokasta. Yleistäen voi sanoa, etteivät nuoret kiinalaiset sen paremmin kuin kiinalaiset hakukoneetkaan osaa sanoa, mitä Pekingin keskusaukiolla tapahtui vuonna 1989.

Tänä vuonna verkkovalvontaa on kiristetty tuntuvasti, ja muun muassa Wikipedian käyttö estettiin Kiinassa. Myös useita kiinalaisaktivisteja pidätettiin ennen vuosipäivää.

Kuohunnan kevät



Talouskasvu vaimensi vapauspyrkimykset



Talous on kasvanut harppauksin, ja äärimmäinen köyhyys on vähentynyt Kiinassa huomattavasti. Kommunistinen puolue on lunastanut sille asetetut odotukset.