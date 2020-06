Kiinan kansallislaulun halventamisesta voi saada vankeutta – Hongkongin parlamentti äänesti tänään kiistellyn laululain puolesta

Lakiesitystä on kritisoitu siitä, että se tukahduttaa entisestään toisinajattelua Hongkongissa, joka on Kiinan erityishallintoalue.

Manner-Kiinan tukema lakiesitys hyväksyttiin äänin 41 puolesta ja yksi vastaan. Paikallisen parlamentin demokratiaa puolustava ryhmittymä ei suostunut antamaan ääntään. Sen sijaan he huusivat iskulauseita, jotka tuomitsivat käsittelyssä olleen lain.

Manner-Kiinan hallinto on ollut raivoissaan hongkongilaisille, jotka ovat buuanneet Kiinan kansallislaululle. Erityisesti Kiinan johdon vihan ovat nostattaneet pintaan buuaavat jalkapallofanit.

"Hongkongilaiset pakotetaan hallinnon orjiksi"

Hongkongin paikallishallinto on täynnä Manner-Kiinaan myönteisesti suhtautuvia päättäjiä. Vain noin puolet parlamentista valitaan kansalaisten äänien perusteella.

Hongkongin paikallishallinto on kiistänyt väitteet siitä, että laululaki rajoittaisi poliittisia vapauksia. Paikallishallinnon mukaan monilla muilla valtioilla on samanlaisia lakeja.

Ministeri Erick Tsang kertoi äänestyksen jälkeen toimittajille, että ihmisiä asetettaisiin syytteeseen vain, jos he pilkkaavat kansallislaulua avoimesti ja tahallisesti. Tsang vastaa Hongkongissa ministerinä perustuslaillisista asioista sekä suhteista Manner-Kiinaan.

Tiananmen-protesti viivästytti äänestystä

Tänään Hongkongissa on muisteltu tavallista pienieleisemmin vuonna 1989 tapahtunutta verilöylyä. Muualla maassa Tiananmenin tapahtumat ovat edelleen vaiettu tabu ja aukiolle pääsyä kuten myös maan verkkoliikennettä valvotaan vuosipäivänä tiukasti.

Tänä vuonna muistopäivän viettäminen on kielletty myös Hongkongissa koronatilanteen nojalla.

Hongkong on perinteisesti ollut ainoa Kiinaan kuuluva alue, jossa tapahtumia on voitu muistella avoimesti. Kyse on ensimmäisestä kerrasta kolmeen vuosikymmeneen, kun muistopäivään liittyvää kynttilämielenosoitusta ei saa järjestää Hongkongissa.