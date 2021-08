THL: Suomessa todettu tänään 644 uutta koronatartuntaa – toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi eilisestä runsaalla 11 000:lla

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 9 552 tartuntaa, mikä on vain 19 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 297, ja Lapin sairaanhoitopiirissä, jossa se on 207. Ilmaantuvuus on korkeaa myös Kainuun sairaanhoitopiirissä (177) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (176).