Uusia koronatartuntoja raportoitu 346 – Yli viidesosa suomalaista saanut rokotteen

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu noin 6 300 kappaletta, mikä on lähes 2 900 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Iän mukaan jaoteltuna puolet kaikista kahden viikon tartunnoista on tullut 10–19-vuotiaiden, 20–29-vuotiaiden ja 30–39-vuotiaiden ikäryhmissä, joissa kussakin niitä on todettu reilu tuhat. Alle 10-vuotiailla on todettu noin 830 tartuntaa.

Ilmaantuvuusluku, eli kahden viikon tartunnat sataatuhatta asukasta kohden, on painunut jo 114:n tuntumaan, kun aiemmalla tarkastelujaksolla se oli liki 166.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kahden viikon tartunnoista yli puolet eli 3 400 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus). Varsinais-Suomessa on todettu samalla aikavälillä liki 700 uutta tartuntaa ja Pirkanmaalla sekä Päijät-Hämeessä noin 300.

Husin ilmaantuvuusluku on nyt 218, kun Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä se on 155:n tienoilla. Pirkanmaalla suhteellinen tilanne on selvästi parempi, ja ilmaantuvuusluku on 65.

Husin jälkeen vaikein suhteellinen tilanne on Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku on 203. Korkeaan suhteelliseen lukuun on kuitenkin päästy vain 81 koronatapauksella kahdessa viikossa, koska alueella asuu noin 40 000 ihmistä.

Koronatestejä on otettu yli 4,1 miljoonaa. Perjantain tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa 868.

Yli viideosa saanut rokotteen

THL:n mukaan koronarokotteen on saanut yli viidesosa suomalaisista. Rokotuksia on annettu 1,12 miljoonalle ihmiselle ja rokotuskattavuus on 1. annoksen osalta 20,2 prosenttia.