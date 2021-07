Suomessa on todettu 384 koronatartuntaa – tartuntoja yhteensä 99 976

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 318 tartuntaa, mikä on 1 354 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronatartuntoja on todettu Suomessa 99 976.

Sairaalahoidossa on 44 ihmistä, eli kaksi henkilöä enemmän kuin viime viikolla. Tehohoidossa on 10 henkilöä. Koronavirukseen menehtyi viime viikolla 3 ihmistä, mikä on sama luku kuin edellisellä viikolla.