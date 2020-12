THL: Suomessa on todettu 438 uutta koronavirustartuntaa ja kuusi uutta virukseen liittyvää kuolemantapausta – tästä nousu voi johtua

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on tällä hetkellä 211 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 30 ihmistä, mikä on yhtä monta kuin eilen. Yhteensä sairaaloissa on kymmenen koronapotilasta vähemmän eiliseen verrattuna.