THL: Suomessa 22 uutta koronatartuntaa – tartuntoja nyt kaikkiaan 7 554

Varmistettuja tartuntoja on nyt yhteensä 7 554. Suomessa raportoitiin eilen yhteensä 20 uudesta koronavirustartunnasta.

Tartuntojen määrät ovat nyt selvässä nousussa. Keskiviikkona Suomessa raportoitiin 29 uutta koronavirustartuntaa. Luku on suurempi kuin yhtenäkään heinäkuun päivänä.

Kaupungeista tartuntoja on eniten Helsingissä, missä on todettu 2 815 tartuntaa. Toiseksi eniten tartuntoja on Vantaalla (927) ja kolmanneksi eniten Espoossa (867).