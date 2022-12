THL patistaa suomalaisia koronarokotuksiin – yli miljoonalla tehosteannos ottamatta

– Moni rokotuspiste on pyhinä ja välipäivinä kiinni, joten suositellut rokoteannokset sekä koronan että influenssan osalta kannattaa käydä hakemassa ennen joulua, jos mahdollista, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

600 000 annettua tehostetta

THL:n mukaan koronavariantille räätälöityjä talven tehosteannoksia on annettu Suomessa reilut 600 000 kappaletta.

Suositus kuitenkin koskee noin kahta miljoonaa ihmistä eli se on ottamatta noin 1,4 miljoonalta suomalaiselta.

– On myös muistettava, että koronatartuntoja on ikääntyneillä huomattavasti vähemmän kuin nuoremmassa väestössä. Monelta siis puuttuu tuore suoja vakavaa koronatautia vastaan, hän jatkaa.

THL:n mukaan koronatilanne on pysynyt Suomessa vakaana useiden kuukausien ajan. Erikoissairaanhoidon kuormitus on säilynyt samana, mutta perusterveydenhuollossa potilaiden määrä on hieman noussut.