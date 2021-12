THL päivitti koronaepidemiaan liittyviä arvioita – vaalikampanjat ja äänestäminen vain vähäinen riski

THL:n mukaan sisätiloissa pidettävä vaalikampanjatilaisuus, jossa ei ole istumapaikkoja, sijoittuu kohtalaisen riskin tilanteisiin. Tällaisessa kampanjatilaisuudessa on esimerkiksi kohtalainen riski sille, että joukkoon osuva tartuttava henkilö aiheuttaa jatkotartuntoja.

Sen sijaan THL katsoo, että äänestäminen kuuluu vähäisen riskin tilanteisiin. Tällöin koronavirustartunnan ja taudin leviämisen todennäköisyys on pieni. Näissä tilanteissa kontaktit ovat tyypillisesti lyhytkestoisia.

Myös ulkona pidettävä vaalikampanjatilaisuus, jossa on mahdollista pitää kahden metrin turvavälit luokitellaan vähäisen riskin tapahtumaksi. Pieni koronatartunnan ja taudin leviämisen todennäköisyys on myös sisällä pidettävässä vaalikampanjatilaisuudessa, jossa on määritellyt istumapaikat.