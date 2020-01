THL:n tutkimuspäällikkö: Kotihoidontuen leikkaamisella vain marginaalinen vaikutus työllisyyteen – ratkaisevaa on tarjolla olevat työpaikat ja koulutus

Minna Salmi on THL:n tutkimuspäällikkö ja hän on seurannut perhepolitiikkaa 1990-luvun alusta saakka. Hän vahvistaa, että yhä harvempi käyttää kotihoidontukea tänä päivänä

Syntyvyyden lasku vaikuttaa



– Minä en itse asiassa tunne ketään, joka olisi ollut kotona siihen asti, kunnes lapsi täyttää kolme. Kaikki ovat menneet noin kahden vuoden ikäisenä päiväkotiin ja minun ystäväni ovat palanneet töihin. Sitten on sellaisia tapauksia, että isät ovat olleet kotona. Hyvä jos pystyy jakamaan sen. En usko, että kotihoidontuen pituus vaikuttaa siihen, miten kauan joku on kotona, Hanna miettii.

Pieni vaikutus työllisyysasteeseen



Äitien työllisyysaste on noussut 3 prosenttiyksikköä vuodesta 2014 vuoteen 2018, ilman että kotihoidontukeen on tehty muutoksia. Yksi selitys tälle on, että on ollut enemmän työpaikkoja tarjolla.