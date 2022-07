THL:n suositus toi 1,4 miljoonaa ihmistä neljännen koronarokotteen saajalistalle – milloin rokotetta ei tarvitse ottaa?

– Viime viikolla annettiin yhteensä 36 000 koronarokotetta. Jonkin verran on varmaan jo viime viikolla annettu neljänsiä annoksia. Mikään muu ei oikein selitä tätä nousua, Muhonen sanoo.

Ensisijaisesti Pfizeria ja Modernaa

Rokotustahtiin vaikuttaa myös se, että osa ihmisistä on sairastanut taudin kolmannen annoksen saamisen jälkeen, THL:n Muhonen sanoo. Tässä tapauksessa neljättä rokotetta ei ole tarpeen ottaa.

– Sekin riittää, jos perheessä joku on saanut positiivisen testituloksen ja itsellä on ollut samoja oireita. Silloin tauti on hyvin todennäköisesti ollut itselläkin.