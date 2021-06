THL:n Salminen arvioi kisaturismin vaikutuksia: Karanteeniin tullaan asettamaan 1000–2000 suomalaista

Pietarista tulleilla kisaturisteilla on todettu lähes 300 koronatartuntaa. Helsingissä on todettu ensimmäisiä jatkotartuntoja sairastuneiden lähipiirissä ja HUS:in alueella on vähintään kaksi kisaturistia sairaalahoidossa. THL:n Mika Salmisen mukaan jatkotartuntojen määrästä ei ole vielä varmaa tietoa.