THL: Matkailun elvyttämiseen tarkoitetut pikatestit eivät sovellu isojen massojen testaamiseen – "Vaatii liikaa käsityötä"

Pikatestit mahdollistavat kerrallaan korkeintaan muutamien satojen testaamiseen, kun taas yleisemmin käytössä olevilla automatisoiduilla PCR-testeillä voidaan ottaa testit tuhansilta matkustajilta. Tulos tulee viimeistään vuorokaudessa.

15 minuutin pikatestejä on huudettu avuksi matkailun elvyttämiseen.

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus suosittelee pikatestausta tilanteessa, jossa testattavien joukossa tiedetään olevan peräti noin 10 prosenttia koronapositiivisia.

THL:n johtavan asiantuntijan Jari Jalavan mukaan antigeenitesti osoittaa paremmin sen vaiheen, milloin sairastunut on tartuttava eli silloin virusta on niin paljon, että se aiheuttaa tartuntoja muille ihmisille.

Molemmissa testeissä heikkouksia

Markkinoilla on useita kymmeniä erilaisia antigeenisia pikatestejä, joiden varmuus vaihtelee suuresti 29 - 94 prosenttiin. Testin varmuus on suurinta viisi päivää oireiden alkamisesta. Pikatesti varmuus heikkenee, kun testattava on oireeton. Korona-altistustapauksissa tulos varmennetaan usein PCR-testillä. Testin hinta vaihtee 20 - 40 euroon.

PCR-testin tuloksen saa tavallisesti viimeistään vuorokaudessaja Pika-PCR- tuloksen parissa tunnissa. PCR-testit ovat antigeenitestejä varmempia ja ne tunnistavat luetettavammin myös oireettomat koronapositiiviset, mutta niissäkin on ongelma. PCR-testin varmuus vaihtelee 60-80 prosentin välillä.

Testin hinta on noin 70 - 80 euroa. Näihinkin testeihin liittyy ongelmia.

– PCR-testien ongelma on tämä herkkyys myös taudin sairastamisen jälkeen, jolloin tulee tämmöistä häntimisilmiöksi kutsuttua ilmiötä, että jopa useiden kuukausien ajan kun tauti on mennyt ohi, niin henkilö voi olla PCR-positiivinen ja rajatestauksessa se on iso ongelma, toteaa Jalava.

Automatisoiduilla PCR-testeillä voidaan testata vuorokaudessa Suomessa jopa 20 000 matkustajaa, mutta pikatestejä voidaan tehdä THL:n asiantuntijan mukaan kerrallaan korkeintaan muutamia satoja.

– Tällä hetkellä se asia on näin, että antigeenitestit on paljolti yksittäistestejä. Ne on toki nopeita, mutta ne ei ole tällä hetkelllä optimoitu isoille valtaville massoille samalla tavalla kuin PCR-testit on tehty. Mahdollisesti antigeenitesteistä on tulossa markkinoille laajempaan testikapasiteettiin pystyviä laitteita, kertoo Jalava.

Pikatestejä käyttävät yksityiset lääkärikeskukset

Julkisessa sairaanhoidossa pikatestit ovat käytössä välimatkojen ja nopeuden vuoksi pohjoisen alueen terveyskeskuksissa Rovaniemellä, Kainuussa, Kemissä ja Oulussa sekä länsirajalla Vaasassa ja Porissa.

Jalavan mukaan pikatestillä saa esimerkiksi yksittäisen laitoksen tartuntaketjun nopeasti katkaistua.

Pikatestit ovat käytössä yksityisissä lääkärikeskuksissa, sillä ne eivät vaadi suurlaboratoriota testin tekemiseen.