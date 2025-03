Therese Johaug väijytyksen kohteena – ”Jos ovat yhtään järkeviä”

Ruotsin hiihtotähtien tehtävänä on karistaa Therese Johaug ennen suksien vaihtoa MM-hiihtojen sunnuntain yhdistelmäkilpailussa, sanoo MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä.

Trondheimin MM-kisoissa nähtiin lauantaina usean mieshiihtäjän loppukiri, kun aiemmista arvokisoista 20 kilometriin lyhennetty yhdistelmäkilpailu mentiin läpi yhdessä letkassa.

Jari Isometsä uskoo, että sunnuntain naisten kilpailussa eroja syntyy huomattavasti nopeammin.

– Vesisadetta on luvattu, mutta mitä se tekee laduille? Ei tiedä koskaan, että miten suolataan ja niin edelleen. Perinteisen puoli on jonkun verran rankempi kuin vapaan puoli, Isometsä toteaa olosuhteista.

– Naisten tasoerot ovat kuitenkin niin paljon isommat kuin miesten, että siellä tuo kärkiletka, joka oli miehissä 13 hiihtäjää, on naisissa todennäköisesti 6–7 hiihtäjää.

Kisan ennakkosuosikkeja ovat Ruotsin Frida Karlsson ja Ebba Andersson sekä Norjan Astrid Öyre Slind. Heidän on parasta olla perinteisen osuuden jälkeen irti tällä kaudella paluun tehneestä hiihtokuningatar Therese Johaugista.

– He pelkäävät Johaugin vapaan osuutta, koska hän on ollut tänä vuonna aika vakuuttava vapaalla. Se on ihan selvää, että Karlsson tulee yrittämään, ja jos he ovat yhtään järkeviä, he ovat Anderssonin kanssa jopa sopineet vähän tällaista joukkuepeliä, koska Johaug pitää saada tiputettua perinteisellä, Isometsä arvelee.

Vapaan hiihtotavan baana ei ole lainkaan yhtä rasittava kuin perinteisen osuus, joten yksin jäädessään Johaugilla voi olla vaikea ajaa muita kiinni.

Silti Isometsä tietää ruotsalaisten tehtävän melkoisen suureksi.

– Tiputa Johaug – helpommin sanottu kuin tehty. Voi olla, ettei onnistu, mutta jos keli pysyy tuollaisena, äkkiä voi käydä niin, että naisissakin tullaan 3–5 hiihtäjän loppukiriin. Ja sehän ei taas ole Johaugin vahvuusaluetta.