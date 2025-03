Suomen hiihto otti pohjakosketuksen

Suomalaisten mieshiihtäjien otteet Trondheimin MM-kisojen yhdistelmäkilpailussa sivuavat lajihistorian pohjakosketusta.

Remi Lindholm oli parhaana suomalaisena vasta 32:s perinteisen ja vapaan hiihtotavan 10+10 kilometrin yhdistelmäkisassa.

Kyseessä on vasta toinen kerta, kun kisan paras suomalaismies on MM-kisojen henkilökohtaisessa kilpailussa 30 parhaan huonommalla puolella. Näin on käynyt vain Lahden murheellisissa MM-kisoissa vuonna 2001, kun päätöspäivän miesten 50 kilometrin kisassa Ari Palolahti oli parhaana suomalaisena niin ikään 32:s.

Tuolloin kisasta puuttui Suomen kirkkaimmat hiihtotähdet skandaalimaisten dopingkäryjen takia. Tällä kertaa sivussa olivat sairasteluiden takia Iivo Niskanen ja Perttu Hyvärinen.