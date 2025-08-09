Hiihdon kolminkertainen olympiavoittaja: Vauvaonnea – "Tervetuloa maailmaan"

Ruotsalainen hiihtolegenda Charlotte Kalla on saanut toisen lapsensa.

Kalla kertoo iloisesta uutisestaan sosiaalisessa mediassa tuoreen perhepotretin kera.

– Tervetuloa maailmaan, pikkuveli! 2. elokuuta meistä tuli neljän hengen perhe, ja sydämemme kasvavat sinun myötäsi! Pieni sydämesi kuuluu jo meille! Meillä menee hyvin, ja odotamme innolla, että saamme tutustua sinuun! 38-vuotias ruotsalainen kirjoittaa.

Kalla on aiemmin saanut kumppaninsa Fredrik Karströmin kanssa Alvin-pojan vuonna 2023.

Kalla ilmoitti maastohiihtouransa päätöksestä vuonna 2022. Hän on kolmella olympiakullallaan ja kolmella maailmanmestaruudellaan Ruotsin menestyneimpiä hiihtäjiä.