Norjan huippuhiihtäjä pisti pakan uusiksi: "14 kuukautta kesälomaa"

Norjalaishiihtäjä Nora Sanness tekee aiemmasta poikkeavan ratkaisun olympiakauteen lähtiessään.

Nora Sanness on viimeisinä viitenä kautena yhdistänyt maastohiihtämisen ja lääketieteen opinnot. Toisin on kuitenkin nyt.

Dagbladet kertoo 25-vuotiaan norjalaisen pitävän vuoden taukoa lääketieteen opinnoistaan, joissa edessä olisi kuudes, viimeinen vuosi.

– 14 kuukauden kesälomani käynnistyi 18. kesäkuuta. Se on todella kivaa, Sanness sanoo.

– Tähän mennessä asiat ovat sujuneet hyvin. Sitä vähän kuin ajattelee, että viettäisi edelleen tavallista kesälomaa. Uskon, että tämä voi olla mukava kokemus, osa huippu-urheilijana olemista niin että voi tehdä asiat vähän vielä maksimaalisemmin. Tässä saa ehkä myös hiukan enemmän lepoa ja rentoutumista.

Artikkeliin haastateltu Sannessin poikaystävä uskoo hiihtäjän kehittyvän entisestään, ja urheilija avaa ylipäätään suurimman osan tukeneen häntä päätöksessä. Myös ensi talvena Italiassa käytävillä talviolympialaisilla oli vaikutusta asiaan.

– Kyllä, ei ole huono yhdistää nämä kaksi asiaa.

Sanness debytoi viime kaudella aikuisten arvokisoissa. Hän pääsi kivikovassa Norjan maajoukkueessa tositoimiin MM-kilpailujen päätöspäivänä ja hiihti 50 kilometrillä hienosti kuudenneksi.

Maailmancupissa Sanness saavutti henkilökohtaisesti yhden palkintokorokesijoituksen: hän sivakoi tammikuussa 20 kilometrin vapaan kilpailussa Engadinissa toiseksi.