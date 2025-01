Therese Johaug ja Norjan hiihtotähdet kyllästyneet yleistyvään latuilmiöön – "Jätä meidät rauhaan"

Kun maailman parhaat hiihtäjät harjoittelevat tai valmistautuvat uuteen kauteen, sijaintina toimii usein tavan hiihtäjillekin tutut ympäristöt. Tämä saattaa yllyttää jälkimmäisiä ottamaan mittaa rinnalla hiihtävistä maailman huipuista.

Norjan huiput ja kuntoilijat saattavat usein kohdata esimerkiksi Oslon Markassa, Trondheimin Bymarkassa tai Lillehammerissa. Harrastajien kiusauksen on laittanut merkille myös Therese Johaug.

– On lukuisia kuntoilijoita, jotka lepäilevät suksillaan ja haluavat testata itseään. Sitten kuulen: "Luulin sinun menevän lujempaa. Tästä ei irtoa nyt kultamitalia", Johaug kertoo NRK:n mukaan.

– Kyllä (se ärsyttää minua), hiukan, mutta on hyvä, että ihmiset pysyvät liikkeessä.

Johaugin maajoukkuetoveri Helene Marie Fossesholm on saanut samasta ilmiöstä tarpeekseen.

– On ärsyttävää, jos juttelet ystävän kanssa, jota et ole nähnyt pitkään aikaan ja täysin tuntematon ilmaantuu. Silloin tuntuu vain siltä, että "ei hyvänen aika, jätä meidät rauhaan", Fossesholm sanoi.

Huippu-urheilijat ovat etukäteen määritelleet tarkasti kunkin harjoituksen intensiteetin ja pyrkivät välttämään tarpeetonta sykkeen nousua. Mutta kun kadun mies esittää yhtäkkiä haasteen, voi urheilijalla kasvaa kiusaus tuhota oman harjoituksen sijasta yli-innokas ulkoilija.

– Meillä on sykkeet, joita seuraamme. Haluat vain päästä edelle ja eroon heistä (kuntoilijoista), Fossesholm jatkaa.

– Jos taas kyseinen henkilö on todella hyvä, silloin ei ole paljoakaan tehtävissä heistä eroon pääsemiseksi. Siinä tapauksessa he ovat pikaisesti poissa. Se on jatkuvaa takaa-ajoa. Joskus minun on purtava hammasta, koska en halua olla tyhmä.

Lotta Udnes Wengin mukaan on helppo provosoitua ja hukata keskittyminen harjoitusladuilla.

– Aerobinen harjoittelu on lyönyt läpi koko maassa, ja monet kuntoilijat ovat todella hyvässä kunnossa.

– On vaikea päätellä, mitkä ovat kenenkin aikomukset, kun he lyöttäytyvät selkäpuolelle. Sellaista on todellakin tapahtunut. Silloin on kysymys mentaalisen vahvuuden mittaamisesta, jotta pysyn omassa tahdissani, enkä ole jahdattavana, Tiril Udnes Weng puolestaan sanoi.