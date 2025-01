Petter Northug huijasi – temppu taltioitui kameroille

Draamaa riitti, kun sunnuntaina hiihdettiin Italiassa 70 kilometriä pitkä Marcialonga -kilpailu. Hiihtolegenda Petter Northug otti osaa kisaan, mutta tuloksena oli lopulta hylkäys.

Northug oli perinteisellä hiihtotavalla hiihdetyssä kilpailussa 39:s jääden lähes 11 minuuttia kisan voittaneesta Andreas Nygaardista. Myöhemmin kuitenkin tulospalvelusta oli kadonnut Northugin nimi. Norjalainen oli hylätty kahden kortin seurauksena.

Marcialonga kuuluu pitkien hiihtomatkojen Ski Classics -sarjaan. Tuomaristoon kuuluvan Lukas Bauerin mukaan Northugin tapaus oli täysin selvä. Bauer kertoi, että suurin osa sääntörikkeistä johtui luistelutekniikan käytöstä ja näin oli myös Northugin tapauksessa. Northugin sääntörike oli taltioitunut myös kameralle.

– Lehdistötilaisuus pidetään huomenna kello 12. Asianosaisia on informoitu asiasta, Northuga heitti vitsaillen NRK:lle lähettämässään tekstiviestissä.

Urallaan kahdesti olympiakultaa sekä peräti 13 maailmanmestaruutta voittanut Northug on aloittanut harjoittelun toden teolla tällä kaudella. Hän on ilmoittanut, että tavoitteena on ensi vuoden olympialaiset, jotka järjestetään Milanossa sekä Cortina d'Ampezzossa.

Videon tilanteesta voit katsoa NRK:n jutusta.