Ravisuttava kulissipaljastus Therese Johaugista – NRK sai tiedon norjalaistähden testeistä

Therese Johaug on tänä keväänä isojen päätösten edessä. Hiihdossa 14 MM-kultaa voittaneen norjalaisen on ratkaistava, lähteekö hän tavoittelemaan vielä kerran arvometallia palkintokaappiinsa ensi kaudella. Vuoden kuluttua hiihdetään MM-kisat Norjan Trondheimissa, jossa etukäteen kutkuttavin kilpailumatka Johaugin vinkkelistä on 50 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailu.