Janika, 30, ajatteli olevansa The Summit Suomi -kisan kärkikahinoissa kuntonsa vuoksi – kilpakumppanit löivätkin ällikällä

Kilpakumppaneiden kova kunto löi The Summit Suomi -kilpailija Janikan ällikällä.

Uudessa The Summit Suomi -seikkailusarjassa 14 toisilleen tuntematonta suomalaista lähtee yhdessä 15 päivän vaellukselle kohti norjalaisen Stetinden-vuoren huippua. Yksi uutuusohjelman kilpailijoista on Janika Kemppainen, 30.

Alun perin Kajaanista kotoisin oleva ja nykyisin Helsingissä asuva Janika työskentelee rakennusalalla IV-asentajana. Vapaa-ajallaan hän harrastaa erilaisia urheilulajeja, muun muassa padelia ja kuntosalia.

Janika kuvailee olevansa luonteeltaan menevä, energinen ja positiivinen kaikkien kaveri, kumppanin sanojen mukaan tyyppi, jolla ei tunnu olevan koskaan huonoa päivää. Aiemmin Janika oli kertomansa mukaan melko ujo, mutta avautui Helsinkiin muutettuaan.

– Isommassa porukassa minä kyllä edelleen haen ensin omaa paikkaani. En ole kaikkein äänekkäin ihminen, mutta kuuntelen mielelläni muita. Olen vähän semmoinen sivusta seurailija, hän kertoo MTV Uutisille.

Janika on yksi The Summit Suomi -ohjelman kilpailijoista.

Janika törmäsi TikTokissa mainokseen, jossa kerrottiin The Summit Suomi -ohjelman kilpailijahaun olevan käynnissä. Hän totesi oitis, että tuonne on pakko hakea mukaan.

– Tällainen seikkailuohjelma taviksille vaan jotenkin veti puoleensa. Ihan mikä tahansa se olisikaan ollut, niin olisin hakenut, hän kertaa.

– Minulla jäi hakeminen vielä ihan viimeiseen päivään. Ajattelin, että ei hitto, nyt äkkiä hakemus menemään. Kuvasin hakuvideon vessassa ja sanoin kumppanilleni, että laita kuulokkeet päähäsi, ettet kuule, mitä sanon, hän paljastaa.

Janikan mukaan fyysinen valmistautuminen vaellusreissua varten jäi hänen itsensä osalta hiukan vähemmälle. Jälkikäteen hän ajattelee, että olisi voinut valmistautua reissuun fyysisesti hieman paremmin, mutta lisää omanneensa kuitenkin jo valmiiksi hyvän kunnon, josta oli hänelle hyötyä.

Siitä huolimatta Janika yllättyi siitä, miten kovassa kunnossa hänen kilpakumppaninsa olivatkaan.

– Ajattelin, että olisin ollut kärkikahinoissa kuntoni puolesta, mutta jengihän oli tosi kovaa. Arvelin, että siellä tulee olemaan hyväkuntoista porukkaa, mutta se yllätti ihan täysin, hän kertoo.

Janikan mielestä The Summit Suomi -kokemuksessa kaikkein haastavinta oli levon vähäisen määrän ja fyysisen väsymyksen yhdistelmä.

– Kyllähän me nukuimme pitkiä yöunia, mutta kun menet joka päivä pitkiä matkoja ja teet tehtäviä, niin kehosi ei kerkeä enää levätä. Kolmekymppisenä keho ei enää lepää ihan samalla tavalla kuin kaksikymppisen kroppa.

Janika ei lähtenyt kilpailuun etukäteen suunniteltu pelitaktiikka mielessään. Hän ajatteli, että hänen olemuksensa sekä kaikkien kaveri -luonteensa kuljettavat jo eteenpäin.

– Se, että on oma itsensä, on mielestäni jo aika hyvä pelitaktiikka.

The Summit Suomi -osallistujista jokaisella on mukanaan osuus 150 000 euron voittopotista, ja summa, jonka he saavat lopulta vietyä vuoren huipulle annetun aikarajan sisällä, on heidän. Jos voittopotti napsahtaisi Janikalle, haluaisi hän ainakin ostaa rahoilla jotain omille vanhemmilleen.

– Emme ole koskaan olleet mitenkään varakkaita, rahaa ei juurikaan ole ollut ylimääräiseen. Olisi kivaa tukea vanhempiani jollain summalla.

Lisäksi hän haluaisi reissata sekä tukea rahoilla kumppaninsa opiskelua.

– Ja padelia pelaisin enemmän. Ottaisin enemmän valmennuksia.