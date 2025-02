Lumilautailija Carola Niemelä haki seikkailusarjaan tyttöystävänsä ehdotuksesta – juuri ennen kuvauksia alkoi stressi

Carola Niemelä koki, että urheilutaustasta oli hyötyä The Summit Suomi -seikkailusarjan kuvauksissa.

Lumilautailija Carola Niemelä, 25, on yksi The Summit Suomi -sarjan kilpailijoista. Uutuusohjelmassa 14 toisilleen tuntematonta suomalaista lähtee yhdessä 15 päivän rankalle vaellukselle kohti norjalaisen Stetinden-vuoren huippua. Osallistujista jokainen kantaa mukanaan osuuttaan 150 000 euron voittopotista, ja summa, jonka he saavat lopulta vietyä vuoren huipulle annetun aikarajan sisällä, on heidän.

Niemelä kuvailee kuvausmatkaa sanoilla ”olipahan reissu”. Huippu-urheilijalla oli jo ennestään kunto kohdallaan, mutta hän kuitenkin harjoitteli kuvauksia varten itsenäisesti.

– Kävin juoksemassa aika paljon ylämäkeä, koska oli tiedossa, että mennään vuoristoon. Kävelin myös sen verran vaelluskengillä, ettei tule rakkoja reissun aikana, Niemelä sanoo ja toteaa välttyneensä rakoilta.

Carola Niemelä kilpailee The Summit Suomi -ohjelmassa.Lars Johnson

Niemelä on edustanut Suomea lumilautailussa ympäri maailmaa ja myös Pekingin olympialaisissa vuonna 2022. Urheilutaustasta oli Niemelälle paljon hyötyä niin fyysisesti kuin myös henkisesti kuvausmatkan aikana. Niemelä valmistautui päätä huimaaviin tehtäviin kuvauksissa aina itsekseen ja oli omissa ajatuksissa.

– En hirveästi stressaa, mutta kun on paikka jännittää, siinä menee omaan kuplaan ja miettii sitä omaa suorittamistaan. Välillä muiden läsnäolo aiheutti tiettyä stressiä.

– Kuvauksissa jännitti aika paljon, kun en ole ikinä tehnyt mitään tuollaista ja yleensä olen omissa jutuissa jollain tavalla kartalla siitä, mitä teen ja aion tehdä. Siellä ei ollut mitään käryä siitä, mitä tehdään ja mitä tapahtuu.

Niemelä päätyi hakemaan ohjelmaan läheisen suosituksesta.

– Hain ohjelmaan ihan mainoksen perusteella, jonka tyttöystäväni lähetti minulle. Olin heti kiinnostunut asiasta, että on varmasti siisti juttu, Niemelä muistelee.

Lopulta hänet valittiin ohjelmaan ja kun lähtöpäivä kuvauksiin läheni, Niemelää alkoi jännittää.

– Aloin stressata, että haluanko oikeasti lähteä ja miksi he haluavat juuri minut sinne. Päässäni pyöri hirveästi kaikkia kysymyksiä, Niemelä naureskelee.