The Summit Suomi vie 14 kilpailijaa Norjan jylhiin maisemiin. Ohjelman juontaja on Jasper Pääkkönen.

Uudessa The Summit Suomi -seikkailusarjassa 14 toisilleen tuntematonta suomalaista lähtee yhdessä 15 päivän rankalle vaellukselle kohti norjalaisen Stetinden-vuoren huippua. Osallistujista jokainen kantaa mukanaan osuuttaan 150 000 euron voittopotista, ja summa, jonka he saavat lopulta vietyä vuoren huipulle annetun aikarajan sisällä, on heidän.

Matka edellyttää sekä fyysistä että henkistä kuntoa. Tarvitaan erätaitoja, kovaa kuntoa sekä sosiaalisia taitoja ja yhteishenkeä.

Ohjelmassa nähdään arvaamattomia tiputuksia, yllättäviä tehtäviä ja kestävyyttä testaavia olosuhteita. Luovuttaneiden osallistujien rahat menetetään, ja jokaisessa äänestyksessä on mahdollisuus napata jonkun toisen osuus voittopotista.

Matkassa mukana on myös Vuorenvartija, joka hämmentää tilannetta aina tasaisin väliajoin.

Ohjelman juontaa ensimmäistä kertaa tv-sarjan juontajan saappaisiin hypännyt Jasper Pääkkönen. Ohjelma alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 12. tammikuuta 2025.

Jasper Pääkkönen nähdään The Summit Suomen juontajana.

Tutustu kilpailijoihin tästä!

Carola Niemelä, 25, lumilautailija, Rovaniemi

Carola on urheilullista arkea viettävä sisupussi, jonka sanavarastoon ei kuulu luovuttaminen. Hän on lumilautailun parissa kilpaileva ammattiurheilija, joka on kiertänyt maailmancup-kisoja 2019–2023 ja edustanut Suomea vuoden 2022 olympialaisissa Pekingissä sekä maailmanmestaruuskisoissa vuonna 2023.

Intohimo lumilautailuun heräsi jo yläasteikäisenä ja kalliin lajin harrastamisen mahdollisti Carolan sinnikkyys: hän marssi itse hiihtokeskukseen ja sai puhuttua itselleen hissilipun vakuuttamalla menestyvänsä lajissa tulevaisuudessa. Lahjakas lumilautailija niitti menestystä, kunnes vuonna 2017 hän loukkaantui vakavasti ja joutui pyörätuoliin useaksi kuukaudeksi.

Sinnikäs Carola toipui vammoista ja nousi jälleen lumilautailun kärkijoukkoon. Arvokisojen kiertämisen ohella Carola tekee työtä nuorten urheilun ja tukityön parissa ja hän pyrkii kehittämään lumilautailun arvostusta Suomessa muun muassa nostattamalla lajin tunnettuutta etenkin naisten ja tyttöjen keskuudessa. Ammattiurheilijana Carolalla on kova kunto ja ympäristönä vuoret ovat kuin toinen koti hänen matkatessa lumen perässä ympäri maailmaa.

Roy Pyykkö, 30, ravintolapäällikkö, Turku

”Work hard, play hard” -ajatukseen uskova Roy huokuu luontaista karismaa, jolla hän saa liikoja yrittämättä ihmiset puolelleen. Roy on omien sanojensa mukaan ”ex-lätkäjätkä ja nykyinen lättykuski”.

Todellisuudessa hän on rankalla työllä pitsalähetistä ravintolapäälliköksi sekä pizzerian hallitukseen asti kivunnut uratykki. Roy opetteli kuljetuksen, keittiötyön ja tarjoilun salat kehittäen ongelmakohtia ja osoittaen ongelmanratkaisukykyä sekä tarmokkuutta ylentyen vähitellen firmassa. Tästä huolimatta hän ajaa edelleen pitsoja muiden kiireidensä ohessa.

Urheilutausta, sosiaalinen älykkyys, hyvät puhelahjat ja kova voitontahto tekevät Roysta monipuolisen kilpailijan.

Satu Saarelainen, 46, metsuri, Rautavaara

Sitkeä ja lujahermoinen Satu on metsässä viihtyvä ja aktiivista arkea elävä rempseä luonnonlapsi. Satu on käytännönläheinen kokeilijaluonne ja nauttii päästessään haastamaan itseään fyysisesti.

Satu on yhdeltä ammatiltaan urheiluhieroja, jonka lisäksi hän on käynyt armeijan, opiskellut erä- ja hevoskoulussa sekä työskennellyt ravitallilla ja nuortenkodissa. Tänä päivänä Satu tekee ympärivuotisesti metsurin hommia Metsähallituksella ja nauttii työstään saadessaan tehdä sitä itsenäisesti.

Nuorempana Satu on retkeillyt Lapissa, vuoristossa ja jäätiköllä sekä harrastanut boulderointia. Nykyään hän harrastaa luontoliikkumista kaikkina vuodenaikoina hiihtämällä, patikoimalla ja maastoilemalla hevosensa kanssa. Kilpailijana Satun vahvuuksiin kuuluvat hänen erätaitonsa sekä kyky sietää tietämättömyyttä.

Arttu Forsberg, 29, social media creative, Helsinki

Sympaattinen Arttu työskentelee somemarkkinoinnin ja sisällöntuotannon taustajoukoissa. Ujohko ensivaikutelma saattaa hämätä, sillä Artussa piilee vahva kilpailijaluonne ja haastavan urheilunharrastuksen tuomaa voimaa – hänen saavutuksiinsa kuuluu muun muassa cheerleadingin MM-kisoihin osallistuminen.

Vaikka kahdeksanvuotinen urheilu-ura tuli päätökseensä työn ja cheerleading-harrastuksen yhteensovittamisen muuttuessa vaikeaksi, on urheilu silti läsnä Artun arjessa tänäkin päivänä. Arttu onkin yksi kovakuntoisimmista osallistujista ja akrobatiataidoista on vuoriston haasteissa varmasti hyötyä.

Urheilusta innostunut nuori mies ehti aloittaa lukion jälkeen fysioterapeutin opinnot, mutta hänen ystävänsä perustaessa mediasisältöihin keskittyvän firman vuonna 2017 ja pyytäessä tätä hyppäämään mukaan toimintaan, otti Arttu suuren loikan tuntemattomaan ja vaihtoi alaa. Ajan kanssa tämä kannatti ja nykyään Arttu työskentelee kuvien, videoiden, ideoiden ja konseptien pyörteissä nauttien siitä mitä tekee. Kilpailijana Arttu on sitkeä, fyysisesti kovakuntoinen ja muut huomioiva.

Petteri Kantola, 52, turvallisuusalan yrittäjä, Valkeakoski

Koko aikuisikänsä maanpuolustuksen parissa työskennellyt ja majurin sotilasarvolla eläköitynyt Petteri on luontainen johtaja ja voimamies. Petteri astui 18-vuotiaana palvelukseen, ja 26 vuoden aikana hän eteni ilmavoimista reserviupseerikouluun, sieltä suihkukonelentäjäksi ja lopulta päätyi itsepuolustuslajien kouluttajaksi, sere-kouluttajaksi ja turvallisuuspäälliköksi.

Eläköitymisensä jälkeen Petteri palasi perheensä luo siviilielämään ja perusti Valkeakoskelle kamppailulajeihin keskittyvän salin sekä vartiointialan yrityksen. Nykyään hänen harrastuksiinsa kuuluu metsästäminen erilaisin asein ja jousin sekä pienimuotoinen somettaminen mikrovaikuttajana.

Turvallisuusalalla toimivan perheenisän veri vetää edelleen jännityksen pariin ja hän haluaisi palata seikkailemaan. Kilpailijana Petteri on monipuolinen ja äärimmäisen vaarallinen vahvan kuntonsa sekä armeijataustansa takia.

Aleksi Nokkanen, 20, myyntipäällikkö, Helsinki

Aleksi on kunnianhimoinen ja liikunnallinen nuori mies, jolle urheilu on aina ollut tärkeä voimavara elämän myllerrysten keskellä. Nuorempana Aleksi harrasti koripalloa ja siirtyi yläasteikäisenä juoksemisen pariin. Aleksin lahjakkuus tuli nopeasti ilmi ja hän voitti ikäsarjassaan peräti seitsemän SM-mitalia.



Vakaudenkaipuu aikuisuuden kynnyksellä ohjasi kuitenkin Aleksin mielenkiinnon aktiiviurheilu-urasta myyntitöiden pariin. Nuoresta iästään huolimatta hän on jo ehtinyt perustaa oman yrityksen ja tekee nyt töitä myyntipäällikkönä.

Nykyään Aleksi nauttii päästessään haastamaan itseään myyntityössä päivittäin saadakseen enemmän kauppaa, rikkoakseen ennätyksiä ja tehdäkseen tulosta. Kilpailijana Aleksi on laskelmoiva tarkkailijaluonne, joka antaa tilaa myös muille. Hän ei kuitenkaan pelkää tarjota mielipiteitään ongelmatilanteissa. Aleksilla on myös erittäin hyvä kestävyyskunto.

Tiia Rousu, 40, kätilö-sairaanhoitaja, Helsinki

Eloisa ja valoisa Tiia on empaattinen ja herttainen duunariperheen kasvatti, joka on koulutukseltaan sekä kätilö että sairaanhoitaja. Tiia työskentelee HUS:n rintarauhaskirurgian poliklinikalla sairaanhoitajana.

Tiia on perhekeskeinen neljän lapsen äiti, joka sai ensimmäisen lapsensa jo alle 20-vuotiaana. Nyt myös hänen nuorempien lastensa lähestyessä aikuisikää haluaa Tiia keskittyä omien uusien haaveidensa toteuttamiseen. Yksi näistä unelmista on päästä vuorille ja hakemalla mukaan ohjelmaan Tiia vastasi vuorten kutsuun. Seikkailu on hänelle aidosti ”kerran elämässä” tyyppinen kokemus.

Rohkeasti uusia asioita kokeileva Tiia vaihtaa spontaanisti harrastuksiaan. Aikuisiällä hän on kokeillut muun muassa kiipeilyä, pelannut backgammonia, harrastanut nyrkkeilyä sekä roller derbyä, mutta harvoin jaksanut jatkaa minkään lajin parissa pitkäkestoisesti. Kiipeilyä hän harrastaa edelleen. Kilpailijana Tiia on voitontahtoinen sekä päättäväinen ja hän tulee toimeen paineen alla.

Jani Grönlund, 27, maatalousasiantuntija, Pöytyä

“Vanha sielu nuoren miehen ruumiissa” – Janin elämää ohjaa voimakas omavaraisuuden ja perinnetekemisen ideologia. Hän on maaseudun kasvatti, joka sittemmin myös innostui opiskelemaan maataloustieteitä. Nykyään hän työskentelee asiantuntijatehtävissä ruoan alkutuotannon parissa ja pyörittää samalla pientä vuokratilaa vaimonsa kanssa. Jani vuolee halosta lusikat, niittää heinät viikatteella ja korvaa kaupan salaatin voikukanlehdillä. Perheen kautta Jani oppi metsästämään ja kalastamaan, mutta kiinnostus perinteisiin käsitöihin syntyi omatoimisesti.

Harrastuksinaan hän tekee moottorisahaveistoksia ja jakaa arkeaan ja käsityötaitojaan TikTokissa muille perinnetöistä kiinnostuneille. Kilpailijana Janilla on todella vahvat erätaidot ja hän osaa liikkua luonnossa. Hän omaa vahvoja mielipiteitä, eikä koe tarvetta mielistellä ketään. Janilta löytyy pelisilmää ja puhdasta johtajuuskoulutusta armeijan puolelta.

Nicola Ussher, 24, opiskelija, sisällöntuottaja, Helsinki

Nicola lähtee seikkailuun rennolla ja itsevarmalla otteella, vaikka hän ei ole koskaan eräillyt eikä nukkunut yhtään yötä teltassa. SM-tasolla tenniksessä kilpaillut Nicola on gradua vaille valmis maisterivaiheen kauppakorkeaopiskelija. Hän opiskelee pääaineenaan markkinointia ja haaveilee yrittäjyydestä. Kuluneena vuonna Nicola on kuitenkin pitänyt väliaikaisesti taukoa opiskelusta ja keskittynyt täyspäiväisesti someuraansa.

Urheilu on ollut lähellä Nicolan sydäntä nuoresta asti, ja hän on aina kokenut pärjäävänsä hyvin erilaisissa urheilulajeissa. Nicola on harrastanut kilpaa tennistä koko nuoruutensa ja voittanut muun muassa junioreiden SM-kultaa, sekä EM-pronssia. Nykyään Nicola harrastaa tenniksen lisäksi tanssia ja hän käy säännöllisesti kuntosalilla. Kilpailijana Nicola aikoo pärjätä hyvän kunnon ja sosiaalisten taitojensa avulla.

Linnéa Koschin, 33, yhteyspäällikkö, Nurmijärvi

Jos jostain kuuluu iloista naurua, niin paikalla on todennäköisesti Linnéa. Optimistisella ja räväkällä elämänasenteella varustettu Linnéa on hauska ja äärimmäisen kilpailuhenkinen persoona, joka ei missään tilanteessa jää hiljaiseksi.

Linnéa on luonut uraa autoalan parissa, jossa hän on päässyt kehittämään sosiaalisia taitojaan ollessaan paljon tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Vapaa-aikansa Linnéa viettää perheensä ja läheistensä kanssa sekä pyrkii hyvään ja tasaiseen elämään tekemällä itselleen mieluisia asioita.

Linnéa on intohimoinen crossfit-harrastaja ja hän pitää erilaisista liikunnan muodoista, oli se sitten patikointia tai ulkoilua koiriensa kanssa. Kilpailijana Linnéa on monipuolinen, sillä häneltä löytyy sekä voimaa että kestävyyskuntoa, mutta myös sosiaalisia taitoja.

Henrietta Harju, 27, sisällöntuottaja, Turku

Henrietta on luontainen johtaja, jonka tunnetilat menevät helposti nollasta sataan. Herkästi liikuttuva Henrietta luottaa päätöksissään usein intuitioonsa ja on valmis toimimaan myös impulsiivisesti.

Henrietta on media-alan moniosaaja, joka on yhtenä perustajana pienessä, arvopohjaisesti toimivassa markkinointifirmassa. Kolmekymppisten lähestyessä juoksemisesta on tullut Henrietalle tavoitteellinen harrastus ja puolimaratonin juostuaan hän tähtää seuraavaksi triathlonin perusmatkaan. Kilpailijana Henrietalta voidaan odottaa nopeita päätöksiä, kovaa henkistä ja fyysistä kestävyyskuntoa sekä hyvään johtajuuteen pyrkimistä.

Janika Kemppainen, 30, IV-asentaja, Helsinki

Janikan rauhallisen kuoren alla piilee vahvaa voitontahtoa. Aiemmin lähihoitajana työskennellyt Janika teki muutama vuosi sitten ison elämänmuutoksen ja vaihtoi ammattia ilmanvaihtoasentajaksi. Raksalla Janika on päätynyt työskentelemään katoilla ja on samalla selättänyt korkeanpaikankammonsa.

Taide sekä urheilu ovat iso osa hänen elämäänsä. Janika harrastaa aktiivisesti padelia ja käy salilla, minkä lisäksi hän viihtyy myös erilaisten talviurheilulajien parissa ja nauttii filmikuvaamisesta. Luonnossa hän liikkuu ympärivuotisesti ja telttailee kesäisin metsässä. Janika on kilpailuhenkinen ja hänellä on kova voitonhalu, mutta ryhmässä hän osaa mennä tiimin mukana hakematta suurta roolia itselleen. Vuorella Janika aikoo hyödyntää sisäistä voimaansa sekä ketteryyttään ja nopeuttaan.

Maxie Madisson, 27, nuoriso-ohjaaja, taiteilija, Helsinki

Maxie on hetkessä elävä maailmankansalainen, joka haluaa jakaa hyvää mieltä kaikille. Hän on Virosta Suomeen muuttaneen boheemin taiteilijaperheen lapsi, joka omien sanojensa mukaan sai vapaan kasvatuksen. Maxiesta on sittemmin kasvanut itsekin varsin monilahjakas taiteilija, joka harrastaa monipuolisesti musiikkia, maalaamista ja videokuvausta.

Maxie tietää elävänsä yhteiskunnan normien rajamailla ja nauttii siitä. Hänelle on myös tärkeää päästä lisäämään nuorten yhteisöllisyyttä taide- ja mediaprojektien kautta, ja hän on opiskellut itsensä nuoriso-ohjaajaksi. Maxien arki on monipuolista ja hänen jokainen päivänsä on erilainen. Kilpailijana Maxie haluaa ylläpitää hyvää fiilistä ja varmistaa, että kaikilla on kivaa. Vaikka Maxie on kilpailuhenkinen, hän lähtee kuitenkin kisaan mukaan jahtaamaan kokemuksia.

Janne Karjala, 40, aluemyyntipäällikkö, Oulu

Selviytyjät-ohjelmasta tuttu Janne on määrätietoinen kilpailija, joka on valmis tekemään kaikkensa voittaakseen. Lapsiperhearkea pyörittävä Janne lähtee omien sanojensa mukaan vuorelle karkuun perusarkeaan.

Janne työskentelee henkilöstövuokrauspuolella alueensa myyntipäällikkönä ja kokee työnsä merkityksellisenä. Hän pitää työstään erittäin paljon päästessään kohtaamaan uusia ihmisiä ja auttaessaan muita saamaan vakituisen työpaikan.

Janne on harrastanut tosissaan salibandya yli 20 vuoden ajan. Hän on antanut lajille kaikkensa ja muun muassa panostanut kasvattajaseuraansa Koskelankylän Rientoon pelaamalla, valmentamalla ja toimimalla joukkueenjohtajana. Aikoinaan hänen liigauransa jäi kuitenkin vain yhden kauden mittaiseksi, kun perheeseen syntyi toinen lapsi ja Janne halusi olla enemmän perhe-elämässä mukana. Janne rakastaa luontoa, muttei ole siellä kaikkein omimmillaan. Kilpailijana hän haluaa välttää sinisilmäisyyttä ja ylimielisyyttä ja uskoo joutuvansa heittämään kisassa valkoisia valheita.

Näin kilpailijat käyttäisivät voittosumman

- Carola käyttäisi voittorahat lumilautailun mahdollistamiseen vähäosaisille nuorille.

- Roylle itse kisan voitto olisi rahapalkintoa tärkeämpää.

- Satu ostaisi voittorahoilla lisää metsää mökkinsä ympärille ja toteuttaisi pitkäaikaisen haaveensa viemällä "työn ja hevosarjen kuormittavan" kaverinsa ratsastusreissulle Mongoliaan.

- Arttu ja hänen tuore, cheerleadingin parista löytynyt vaimonsa pääsisivät voittopotilla toteuttamaan unelmiensa häämatkan Japaniin.

- Petteri sijoittaisi voittosumman toiminnallisen urheilun ja kamppailulajisaliinsa, jotta harrastajilla olisi vieläkin paremmat puitteet.

- Aleksi ostaisi voittosummalla ensimmäisen oman asuntonsa.

- Tiian perheelle voittorahat toisivat taloudellista turvaa ja mahdollisuuden nähdä maailmaa.

- Voittosumman Jani käyttäisi oman maatilan hankintaan sekä veisi vaimonsa häämatkalle.

- Nicola tekisi voittosummalla jotakin kivaa läheistensä kanssa ja ostaisi ensimmäisen asuntonsa.

- Linnéa käyttäisi voittorahat läheisiinsä, erityisesti puolisonsa tukemiseen ja uuteen keittiöön.

- Henrietta käyttäisi voittopotin oman pienen markkinointifirman start-up pääomana.

- Janika auttaisi ja hemmottelisi voittorahoilla läheisiään sekä aloittaisi uuden extreme-harrastuksen.

- Maxie käyttäisi voittosumman uusien taideprojektien mahdollistamiseen ja nuorten tukemiseen.

- Janne veisi voittorahoilla perheensä Kreikkaan ja ostaisi takapihalleen pitsauunin.