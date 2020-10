Thaimaassa tuhannet vaativat demokratia-aktivisten vapautusta – poliisi ampui mielenosoittajia vesitykeillä: "Voimankäyttö vain lisää mielenosoittajien määrää"

Noin 2 000 mielenosoittajaa on tänään vaatinut pidätettyjen demokratia-aktivistien vapauttamista.

– Voimankäyttö vain lisää mielenosoittajien määrää, 21-vuotias insinööriopiskelija Nine sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Kaksi pidätystä kuningattaren vahingoittamisesta

Poliisi on pidättänyt kaksi aktivisteista "kuningattaren vahingoittamisesta". Se on harvinainen lakipykälä, jota ei ole sovellettu vuosikymmeniin.

Myös monarkian uudistus teemana

Lisäksi demokratia-aktivistien vaatimuksiin on kuulunut myös maan monarkian uudistus, jota ei aiemmin ole uskallettu ottaa teemaksi.

Kuninkaan ja tämän perheen avoin uhmaaminen on uusi ilmiö Thaimaassa, jossa kuninkaan loukkaaminen on ankarasti rangaistava majesteettirikos, josta voi päätyä 15 vuodeksi vankilaan. Majesteettirikoslain kumoaminen on yksi mielenosoittajien vaatimuksista.