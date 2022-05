Sri Lankassa presidentin toimiston eteen majoittuneet mielenosoittajat uhmaavat ulkonaliikkumiskieltoa

– Me haluamme päästä koko (presidentti Gotabaya) Rajapaksan klaanista, koska he ovat niin, niin korruptoituneita, sanoi eräs aktivisti uutistoimisto AFP:lle tänään.

Protestien taustalla on muun muassa se, että Sri Lanka on ajautunut koko itsenäisyytensä ajan pahimpaan talouskriisiin. Maassa on ollut kuukausia puutteita ruuasta, polttoaineista ja lääkkeistä. Väkivaltaisuuksia on puhjennut presidentin kannattajien ja vastustajien välillä.