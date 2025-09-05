Poliisi ratsasi Thaimaassa kaksi lava-autoa – lopputulos hämmästyttää

Virkavalta teki Pohjois-Thaimaassa käsittämättömän löydön pysäytettyään kaksi ajoneuvoa.
Myöhään torstai-iltana toteutettu ratsia suoritettiin Takin maakunnassa. Raporttien mukaan pysäytys johtui siitä, että autot olivat ajaneet poikkeuksellisen lähellä toisiaan.
Tavanomaisessa tarkistusprosessissa, poliisi löysi autoista jopa 71 laitonta maahanmuuttajaa.
Yllä olevalta videolta voit katsoa, kuinka kymmenet ihmiset olivat ahtautuneet erittäin pieneen tilaan.
Salamatkustajista kaikki olivat lähtöisin Myanmarista. Heillä ei ollut esittää voimassa olevia matkustusasiakirjoja. Näin ollen heitä syytetään laittomasta maahantulosta.
Molempia kuljettajia syytetään sen sijaan laittomasti maahan tulleiden ihmisten avustamisesta.
Kaikki syytetyt luovutettiin tutkintaviranomaisille jatkotoimia varten.