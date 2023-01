Tiesitkö? Tässä tapauksessa alkoholia voi ostaa vielä kello 21 jälkeenkin

– Alkoholijuomat, jotka asiakas on saanut haltuunsa ennen kello 21:tä, voi maksaa kassaan kello 21:n jälkeen, kerrotaan alkoholielinkeinoa valvovan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran verkkosivuilla .

Onko siis aina mahdollista, maksaa kaupassa olutostokset kello 21:n jälkeen, kunhan ne on poimittu hyllyltä ennen aikarajaa? Ei ainakaan pääkaupunkiseudulla toimivassa S-ryhmän alueosuuskauppa HOK-Elannossa.

– Jos liike jatkaa aukioloaan kello 21:n jälkeen, mahdollisuus alkoholijuomien haltuunottoon tulee estää kello 21. Meidän Prismoissa ja suurimmassa osassa S-marketteja, ei oluita ja siidereitä peitetä mitenkään myymälässä. Kassan voi olla mahdoton tietää, mihin aikaan kukakin on juomansa ottanut, Kattilamäki kertoo.

"Muutaman minuutin toleranssi"

Kuitenkin joidenkin HOK-Elannon kauppojen osalta linjaus on toinen. Joissain S-Marketeissa ja Alepoissa juomaosasto suljetaan, jolloin ennen kello 21:tä poimitut juomat on mahdollista maksaa vielä aikarajan jälkeen. Kattilamäen mukaan kyseessä on silloinkin ”muutaman minuutin toleranssi”.