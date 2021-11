Tesla piti normaalina, että auton pohjamaali näkyi 3 000 kilometrin ajon jälkeen – tässä kuluttajariitalautakunnan ratkaisu

Tesla piti normaalina

– Kyseessä on poikkeuksellisen tehokas auto, johon on helppo saada kiveniskemiä hyvinkin lyhyellä ajanjaksolla. Mikäli poikkeuksellista kiihtyvyyttä käytetään irtopartikkeleita sisältävällä alustalla, voi maalipinta kulua pintakerroksesta. Kuluminen on tällöin ennakoitavissa ja olosuhteet huomioon ottaen normaalia, Tesla kertoi vastauksessaan.