Tesla esitteli autojensa mullistavaa ominaisuutta videolla, jota ex-työntekijät väittävät nyt väärennetyksi

Teslan entiset työntekijät väittävät The New York Timesin haastattelussa, että sähköautovalmistajan vuonna 2016 julkaisema video antoi virheellisen kuvan auton autonomisista kyvyistä .

The New York Times on haastatteli yhteensä 19 työntekijää, jotka eivät ei kuitenkaan halunneet esiintyä omalla nimellään. Tesla puolestaan ei ole kommentoinut entisten työntekijöidensä väitteitä.