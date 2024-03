Céline Dion jakoi harvinaisen kuvan poikiensa kanssa

Dion on jakanut 15. maaliskuuta Instagramissa harvinaisen kuvan kolmen lapsensa kanssa ja kertonut, että kyseisenä päivänä vietetään jäykkyysoireyhtymän tietoisuuden päivää.

– Autoimmuunisairauden voittaminen on ollut yksi elämäni vaikeimmista kokemuksista, mutta olen edelleen päättänyt päästä jonain päivänä takaisin lavalle ja elää mahdollisimman normaalia elämää. Olen syvästi kiitollinen lasteni, perheeni, tiimini ja teidän kaikkien rakkaudesta ja tuesta! Haluan lähettää kannustukseni ja tukeni kaikille niille ympäri maailmaa, joihin oireyhtymä on vaikuttanut. Haluan teidän tietävän, että pystytte siihen! Me pystymme siihen, Dion kirjoitti kuvan yhteyteen.