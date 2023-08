Terveysvirasto varoittaa: Älä käytä tätä raskaustestiä – voi antaa virheellisiä testituloksia

Kaliforniassa toimiva yritys on kutsunut takaisin jakelemattomat testit, mutta ei niitä, jotka on jo jaettu kuluttajille.

Testejä on saatettu levittää tuotemerkeillä, kuten AC&C, HealthyWiser, Home Health US ja Prestige Biotech. Suomessa saatavilla on ainakin One Step -raskaustesti sekä Prestige Biotech -merkkisiä ovulaatio- ja raskaustestejä.