Patrian sisäänkäynti töhrittiin

Puolustusteollisuusyhtiö Patrian pääkonttorin sisäänkäynti Helsingissä 22. elokuuta 2025.Lehtikuva
MTV UUTISET – STT

Samanniminen ryhmä ilmoittautui tekijäksi, kun puolustusalan yhtiö Nammon konttorin sisäänkäynti töhrittiin heinäkuussa ja puolustusministeriön sisäänkäynti sotkettiin kesäkuussa.

Puolustustarvikkeita valmistavan Patrian sisäänkäynti Helsingissä töhrittiin perjantaina aamulla. Tekijäksi on ilmoittautunut Palestine Action Suomi -ryhmä.

Ryhmä kertoo tiedotteessa pitävänsä Patriaa osallisena Israelin sotarikoksiin ja palestiinalaisten kansanmurhaan.

Patria kertoo STT:lle tuomitsevansa vandalismin. Patrian mukaan sillä ei ole tapaukseen muuta kommentoitavaa.

