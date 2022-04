Tero Pitkämäki vihjaa: Suomalainen 90 metrin keihäskaari ei ole vain Oliver Helanderin varassa – "Melkoisen hyvän harppauksen tehnyt talven aikana"

Keihäänheiton lajivalmentajana Petteri Piirosen kanssa Suomen Urheiluliitossa toimiva Tero Pitkämäki otti ohjat Oliver Helanderin valmennuksesta viime syksynä. Hän ilmaisi viime vuoden aikana myös huolensa siitä, että Helander on ollut paljon loukkaantuneena.

– Sanoin vain, miten asiat ovat, ja muutkin, varsinkin valmentajat, ovat huomanneet, että lajisuorituksia on tullut liian vähän, kilpailemista liian vähän. Sellaista rikkonaista urheilemista, Pitkämäki kertoo Tulosruudun viikon vieraana Antero Mertarannan haastattelussa.

– Periaatteessa kaikki harjoittelu on tapahtunut asianmukaisesti ja hyvin ja hyvässä ohjauksessa. Ei siellä suuria virheitä ole tehty. Muutamia asioita on painotettu talven harjoittelussa, ja on päästy niihin tavoitteisiin, joita valmentautumiseen asetettiinkin.