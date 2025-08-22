Draamaa 1 500 metrillä! Juoksijat lakosivat radan pintaan: "Aijaijaijai"

Brysselin Timanttiliigan 1 500 metrin kisassa nähtiin dramaattinen yhteentörmäys kierros ennen maalia.
Kisan kovimpien juoksijoiden joukkoon kuuluneet Freweyni Hailu ja Sinclaire Johnson kaatuivat, kun heidän jalkansa osuivat yhteen. Yhteentörmäyksen seurauksena myös kolmas juoksija kaatui.
– Aijaijaijai, Antero Mertaranta kommentoi tilannetta selostamossa.
Hailun matka jäi siihen, ja Johnson köpötteli maaliin juoksun viimeisenä. Hailu oli etukäteen juoksun yksi ennakkosuosikeista toisiksi parhaalla tilastoajalla.
Kisan voitti Yhdysvaltain Nikki Hiltz ajalla 3.55,94.