Jamaikan jätilta kova jytky kiekkopaikalla – ME-mieskin kalpeni

Brysselin Timanttiliigan miesten kiekonheitossa nähtiin iso yllätys, kun Jamaikan Ralford Mullings paiskasi kisan voittoon tuloksella 69,66.

Mullingsin voittoheiton voi katsoa jutun ylälaidan videolta.

Täysin puskista jamaikalaisen heitto ei tullut, sillä hän heitti alle viikko sitten Yhdysvalloissa ennätyksekseen 72,01. On kuitenkin huomioitavaa, että 72 metrin tulos syntyi Oklahoman heittopyhätössä, jossa tuulet pääsevät vaikuttamaan kiekon lentorataan.

Mullings on heittänyt tällä kaudella myös pari 69 metrin tulosta.

Mullings heitti Brysselissä kaksi kertaa yli 69 metrin. Neljännellä kierroksella hän paiskasi tuloksen 69,41 ja paranteli vielä viimeisellään lukemiin 69,66.

Jamaikalainen on vain 22-vuotias ja noussut maailman kärkiheittäjien tuntumaan vasta tällä kaudella. Nyt hän otti ensimmäisen kunnon voittonsa kaikista maailman kärkiheittäjistä, sillä Brysselissä olivat mukana niin ME-mies Mykolas Alekna, maailmanlistan kakkonen Matthew Denny sekä arvokisamitaleita viime vuosina napsineet Kristjan Ceh ja Daniel Ståhl.

Alekna oli tänään toinen tuloksella 68,82 ja Ceh kolmas lukemin 67,13. Ståhl jäi niukasti neljänneksi tuloksella 67,10.

Mullingsille Brysselin kilpailu oli Timanttiliigassa vasta hänen uransa toinen. Debyyttinsä hän teki Eugenen osakilpailussa heinäkuun alussa ja sijoittui silloin toiseksi.

Alekna on jäänyt tällä kaudella vain kerran aikaisemmin kakkoseksi. Hän on heittänyt tänä kesänä seitsemässä kisassa yli 70 metriä ja jäänyt vain neljästi sen alle.