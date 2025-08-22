USA:n voimanainen tööttäsi kisaennätyksen Brysselin Timanttiliigassa

Yhdysvaltain Chase Jackson pukkasi kuulansa lukemiin 20,90 Brysselin Timanttiliigassa. Se on uusi kisaennätys.
Jacksonin tulos on kovaa valuuttaa tämän kauden tilastoihin verrattuna. Hän on maailmantilaston kärjessä tuloksella 20,95, joten hänen Brysselin tuloksensa jää kauden parhaasta ja hänen omasta ennätyksestään vain viiden senttimetrin päähän.
Jackson työnsi tuloksen kolmannella työntökierroksella. Kilpailu on vielä kesken.
Suora lähetys Brysselin Timanttiliigasta alkaa MTV Katsomossa klo 21.