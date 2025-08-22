Sadekaaos yleisurheilun Ruotsi-maaottelussa – aikataulut uusiksi

Ruotsalaislehti Expressen kertoo, että viikonloppuna kisattavan yleisurheilun Ruotsi-maaottelun ohjelmaa on jouduttu rukkaamaan uuteen uskoon sääolojen takia. Maaottelu järjestetään Tukholman olympiastadionilla.
Tukholmaan odotetaan perjantaina sadetta puolentoista senttimetrin verran. Pahimman sateen odotetaan iskevän myöhään iltapäivällä ja illalla. Tämän myötä lajien aikataulua on laitettu uusiksi. Perjantaina oli alun perin tarkoitus kilpailla moniotteluiden korkeuskisa, mutta se on jouduttu siirtämään lauantaille.
– Se on valmentajien ja urheilijoiden toive. Päätös on tehty yhteistyössä kaikkien asianosaisten kesken. Moniotteluiden korkeuskisa siirretään lauantaille kello 15.45:ksi, Ruotsin yleisurheiluliiton tapahtumapäällikkö Magnus Malmsborg kertoi Expressenille.
Perjantaina aiotaan kuitenkin kilpailla miesten ja naisten 10 000 metrin kisat. Ruotsi-maaottelu viettää juhlavuottaan, sillä ensimmäisestä tapahtumasta on nyt kulunut sata vuotta.