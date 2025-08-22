Sadekaaos yleisurheilun Ruotsi-maaottelussa – aikataulut uusiksi

7.23574421
Sääolot sotkivat Ruotsi-maaottelun aikataulun.Keith Rönnberg - SPA | Swedish Press Agency
Julkaistu 22.08.2025 14:25
Toimittajan kuva

Feliks Heikkinen

feliks.heikkinen@mtv.fi

@feliksheikkinen

Ruotsalaislehti Expressen kertoo, että viikonloppuna kisattavan yleisurheilun Ruotsi-maaottelun ohjelmaa on jouduttu rukkaamaan uuteen uskoon sääolojen takia. Maaottelu järjestetään Tukholman olympiastadionilla.

Tukholmaan odotetaan perjantaina sadetta puolentoista senttimetrin verran. Pahimman sateen odotetaan iskevän myöhään iltapäivällä ja illalla. Tämän myötä lajien aikataulua on laitettu uusiksi. Perjantaina oli alun perin tarkoitus kilpailla moniotteluiden korkeuskisa, mutta se on jouduttu siirtämään lauantaille.

– Se on valmentajien ja urheilijoiden toive. Päätös on tehty yhteistyössä kaikkien asianosaisten kesken. Moniotteluiden korkeuskisa siirretään lauantaille kello 15.45:ksi, Ruotsin yleisurheiluliiton tapahtumapäällikkö Magnus Malmsborg kertoi Expressenille.

Perjantaina aiotaan kuitenkin kilpailla miesten ja naisten 10 000 metrin kisat. Ruotsi-maaottelu viettää juhlavuottaan, sillä ensimmäisestä tapahtumasta on nyt kulunut sata vuotta.

Lisää aiheesta:

Hirmuhelle kurittaa MM-kisoja! Suomalaisurheilijoiden kilpailuja siirtyyWilma Murto ei hyppää tänään – Kalevan kisoissa jouduttiin reagoimaanYleisurheilupomo paljasti Suomi–Ruotsi-maaottelun sallitun yleisömäärän: "Ei tätä talouden ehdoilla järjestetä"Ruotsin päävalmentaja sairasti itse koronan – kertoi kantansa maaottelusta Suomea vastaanTaas yksi tapahtuma siirtyy, Paavo Nurmi Gamesille löytyi uusi ajankohta – Turkuun rakentuu todellinen yleisurheilun superviikkoMM-yleisurheilusta kuuluu heti kummia: avausfinaalin ajankohta voi muuttua
YleisurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Yleisurheilu