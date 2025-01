Tero Lehterä sai uuden valmennuspestin Ruotsista

Suomalaisluotsi Tero Lehterä siirtyy Ruotsin Allsvenskanissa pelaavan IK Oskarshamnin päävalmentajaksi.

SHL:stä täksi kaudeksi sarjaporrasta alemmas pudonneen Oskarshamnin kausi on ollut odotuksiin nähden vaisu ja seura on sarjataulukossa vasta kuudentena. Lehterän tehtävänä on kääntää seuran kurssi.

– Tero on ennenkin liittynyt joukkueeseen kesken kauden ja tietää, mistä siinä on kyse. Hän tietää, miten Allsvenskan toimii, ja mitä menestymiseen vaaditaan. Toivomme, että hän pystyy auttamaan seuran parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, seuran urheilujohtaja Arsi Piispanen toteaa seuran tiedotteessa.

Allsvenskan on Lehterälle tuttu sarja jo entuudestaan, sillä hän on kahdella edelliskaudella hypännyt niin ikään kesken kauden sarjan valmentajaksi. Kaudella 2022-23 Lehterä astui kesken kauden Västeråsin penkin taakse ja viime kaudella Östersund palkkasi Lehterän kesken kauden.

Lehterä on toiminut urallaan päävalmentajana myös Slovakiassa ja SM-liigassa SaiPassa.

Lehterä on ensimmäistä kertaa penkin takana keskiviikkona, kun Oskarshamn kohtaa BIK Karlskogan.