Teräksen ja hiilen "kansantasavallat" julistautuivat itsenäisiksi 2014 – lännen mukaan Putinin eilinen päätös vei pohjan Minsk II -sopimukselta

Venäjän tuki ratkaiseva 2014

Venäjä tosin virallisesti kiistää aseellisen tukensa, ja on sanonut, ettei sillä ole virallista roolia konfliktissa. Se on antanut myös taloudellista tukea taloudellisissa ongelmissa oleville alueille.

Ukrainan hallinnon ja separatistien alueita halkoo 500 kilometrin mittainen kontaktilinja, joka on katkaissut yhteydet alueiden välillä lähes kokonaan. Viime viikkoina jälleen kiihtyneessä sotimisessa on kuollut kaikkiaan noin 15 000 ihmistä vuosien aikana.

Länsimaat: Minsk II:n perusta romahti eilen

Sen allekirjoittivat Ukraina, ”kansantasavaltojen” edustajat, Venäjä ja Etyj. Sopimusta olivat rakentamassa myös Ranska ja Saksa. Sopimuksessa on 13 kohtaa, joissa viitataan muun muassa ”kansantasavaltojen” erityisasemaan.

Sopimuksen toimeenpano on osoittautunut haaveeksi, ja lännessä yleiset arviot ovat, että Putinin eilinen päätös tunnustaa alueiden itsenäisyys vei Minsk II:lta viimeisetkin toteuttamisen mahdollisuuden rippeet.

Raskasta teollisuutta ja viljaa

Moskova on myös myöntänyt separatistialueilla noin 800 000 Venäjän passia. Heistä osa äänesti venäjän viime vuoden parlamenttivaaleissa.

Itäinen Ukraina on perinteisesti ollut raskaan teollisuuden aluetta terästuotantoineen ja hiilikaivoksineen. Sen maaperä, kuten myös laajemmin itäinen ja eteläinen Ukraina, myös on viljavaa seutua. Ukraina on merkittävä viljan viejä.