Teollisuusliitto kiittää marjanpoimijoiden ihmiskauppajutussa tullutta tuomiota

Teollisuusliitto kiittää Oulun käräjäoikeuden tuomiota marjayhtiö Kiantaman ihmiskauppajutussa.
Oikeus tuomitsi Kiantaman, tehtävästään perjantaina väistyneen yhtiön toimitusjohtajan sekä yhtiön thaimaalaisen yhteistyökumppanin 62 törkeästä ihmiskaupasta. Uhreina olivat thaimaalaiset marjanpoimijat.
Teollisuusliiton ulkomaalaistaustaisen työvoiman yksikön päällikkö Riikka Vasama sanoi tiedotteessa, että käräjäoikeuden ratkaisu on merkittävä voitto marjanpoimijoiden oikeuksien edistämisessä.
Teollisuusliitto edustaa maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä, kuten marjanpoimijoita.
– Tapaus osoittaa, että hyväksikäyttö jopa Suomen kaltaisessa maassa voi olla laajamittaista ja suunnitelmallista. Valitettavasti on pikemmin poikkeus kuin sääntö, että uhrit saavat lopulta oikeutta ja korvauksia, Vasama sanoi.
Vasama toivoo, että tuomio rohkaisisi tulevaisuudessa uhreja tuomaan epäkohtia julki.