Teollisuusliitto kiittää marjanpoimijoiden ihmiskauppajutussa tullutta tuomiota

AOP oikeus, hallinto-oikeus
All Over Press
Julkaistu 17 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Teollisuusliitto kiittää Oulun käräjäoikeuden tuomiota marjayhtiö Kiantaman ihmiskauppajutussa.

Oikeus tuomitsi Kiantaman, tehtävästään perjantaina väistyneen yhtiön toimitusjohtajan sekä yhtiön thaimaalaisen yhteistyökumppanin 62 törkeästä ihmiskaupasta. Uhreina olivat thaimaalaiset marjanpoimijat.

Teollisuusliiton ulkomaalaistaustaisen työvoiman yksikön päällikkö Riikka Vasama sanoi tiedotteessa, että käräjäoikeuden ratkaisu on merkittävä voitto marjanpoimijoiden oikeuksien edistämisessä.

Lue myös: Marjayhtiö Kiantaman toimitusjohtajalle 3,5 vuotta vankeutta ihmiskauppajutussa

Teollisuusliitto edustaa maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä, kuten marjanpoimijoita.

– Tapaus osoittaa, että hyväksikäyttö jopa Suomen kaltaisessa maassa voi olla laajamittaista ja suunnitelmallista. Valitettavasti on pikemmin poikkeus kuin sääntö, että uhrit saavat lopulta oikeutta ja korvauksia, Vasama sanoi.

Lue myös: Syyttäjä: Thaipoimijat joutuivat työskentelemään lähes kellon ympäri, ruoaksi lohenpääkeittoa – marjapomolle vaaditaan vankeutta

Vasama toivoo, että tuomio rohkaisisi tulevaisuudessa uhreja tuomaan epäkohtia julki.

Lisää aiheesta:

Marjapomoa syytetään yli 60 poimijan törkeästä ihmiskaupasta – astuu oikeuden eteen tänäänMarjanpoimijoiden kohtalo jäi yhä auki – seuraavaksi Thaimaan kanssa neuvottelee työministeri SatonenThaimaa esti marjanpoimijoiden pääsyn SuomeenMarjafirma kiistää thaimaalaisten ihmiskaupan – "Olen toiminut vilpittömällä mielellä"Hovioikeus alensi marjayrittäjän ihmiskauppatuomiota – uhreina 26 thaimaalaista marjanpoimijaaIhmiskaupasta tuomitun marjayrittäjän tapaus hovioikeuteen
IhmiskauppaKäräjäoikeusOuluRikos

Tuoreimmat aiheesta

Ihmiskauppa