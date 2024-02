Tenniksen brittilegendalta vihjailevaa puhetta tulevaisuudestaan

Murray sanoi olevansa kyllästynyt toistuviin uteluihin siitä, koska hänen uransa päättyy. Samalla hän vahvisti, että huippu-ura luultavasti päättyy tulevaan kesään. Skotti Murrayn toiveissa on pelata toukokuussa Ranskan avoimissa.



Murray on kolminkertainen grand slam -voittaja, sillä hän oli ykkönen Yhdysvaltain avoimissa 2012 ja Wimbledonissa 2013 sekä 2016. Ranskan avoimissa hän on yltänyt kertaalleen finaaliin ja Australian avoimissa peräti viidesti. Murray voitti olympiakullan 2012 ja 2016.



Murray on nykyään miesten kaksinpelin maailmanlistalla sijalla 67.