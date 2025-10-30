Ranskalainen tennistähti Océane Dodin sai toimittajalta tökerön kysymyksen suurennettuaan rintansa.
Océane Dodin piti yhdeksän kuukauden tauon tenniskentiltä syyskuuhun asti. Kaksinpelin maailmanlistalla korkeimmillaan 46:ntena vuonna 2017 majaillut ranskalainen kärsi huimausta aiheuttaneesta sisäkorvaongelmasta, jota hän hoidatutti.
Dodin kävi välissä myös rintojen suurennusleikkauksessa. 29 vuotta vastikään täyttänyt pelaaja kommentoi halunneensa tehdä sen nyt eikä vasta nelikymppisenä, kun hänen uransa on ohi.
Hän kertoi olevansa iloinen, eikä koe rintoja häiritseviksi.
RMC Sportille hän sanoi, ettei hakenut "vesimeloneja". Miespuolinen toimittaja esitti hänelle jokseenkin tökerön kysymyksen.
– Hän kysyi minulta, pystytkö yhä pelaamaan. Olin, että tietysti, kyllä. En laitattanut itselleni mitään hullua, Dodin kertoi Daily Mailin mukaan.
– Ne ovat tietysti isot, mutta eivät sellaiset, etten pystyisi pelaamaan. On myös tennispelaajia, joilla on minua suuremmat rinnat, ja he silti pelaavat. Minun ovat vain feikit, mutta se siitä.